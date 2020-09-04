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Греція посилює обмеження через коронавірус напередодні Великодня

За останню добу в Греції зафіксовано 52 нових випадки інфікування коронавірусом і два летальні випадки
Грецька поліція встановила контрольно-пропускні пункти в середу вдень на платних автострадах по всій країні, на другорядних дорогах і на регіональних дорогах в напрямку міських центрів. Водночас берегова охорона проводить перевірки в портах.
Греція посилює обмеження через коронавірус напередодні Великодня Фото: АА

Уряд Греції оголосив про подальше посилення заходів, що обмежують пересування людей по суші, морю і повітрю перед Великоднем. Заходи будуть діяти до 27 квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Грецька поліція встановила контрольно-пропускні пункти в середу вдень на платних автострадах по всій країні, на другорядних дорогах і на регіональних дорогах в напрямку міських центрів. Водночас берегова охорона проводить перевірки в портах.

Людям в аеропортах, портах, залізничних станціях і міжміських автобусних станціях буде дозволено подорожувати тільки в тому випадку, якщо у них є декларації про доходи, що підтверджують, що їх постійне місце проживання є їх пунктом призначення.

Ці люди не зможуть повернутися з пункту призначення до завершення заходів 27 квітня. За порушення правил штрафуватимуть на 300 євро - вдвічі більше, ніж до сьогодні.

Крім того, до 27 квітня жителям буде дозволено подорожувати з невеликих островів на великі в межах одного муніципалітету для відвідування аптек, лікарів, магазинів і банків (якщо електронна комерція неможлива).

За останню добу в Греції зафіксовано 52 нових випадки інфікування коронавірусом і два летальні випадки. Всього з початку епідемії захворіли 1884 осіб, 83 померли.

Напередодні грецький уряд оголосив суворіші карантинні заходи для островів Міконос і Санторіні, які є одними з головних туристичних напрямків країни.

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09 04 2020 13:16
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