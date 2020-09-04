Уряд Швейцарії продовжив карантин до 26 квітня, але планує послаблення

Епідемія Covid-19 широко поширилася у Швейцарії, але в останні дні темпи її поширення значно сповільнилися, повідомив уряд в середу

За словами президента Симонетти Соммаруги і міністра внутрішніх справ Алена Берсета, заходи, прийняті для боротьби з вірусом, добре дотримуються громадськістю та дають бажаний ефект.

Уряд Швейцарії продовжив до 26 квітня обмеження, введені для боротьби з коронавірусом, але заявив, що планує вивчити заходи щодо пом'якшення в кінці місяця.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swiss Info.

Епідемія Covid-19 широко поширилася у Швейцарії, але в останні дні темпи її поширення значно сповільнилися, повідомив уряд в середу.

За словами президента Симонетти Соммаруги і міністра внутрішніх справ Алена Берсета, заходи, прийняті для боротьби з вірусом, добре дотримуються громадськістю та дають бажаний ефект.

"Після чотирьох тижнів ситуація розвивалася сприятливо. Отже, ми вирішили продовжити заходи до 26 квітня і приступити до першого ослаблення деяких заходів в деяких секторах", - сказав Берсет.

"Ми на правильному шляху, але ми не досягли фінішної межі", - додав Соммаруга.

Рішення щодо конкретних напрямків і заходів, які повинні бути пом'якшені, буде представлено 16 квітня. Берсет пояснив, що для успішної поетапної відмови необхідно виконати певні вимоги. До них відносяться стійка тенденція до зниження числа нових інфекцій, госпіталізації і смертності.

Швейцарія залишається однією з країн, які найбільше зачепила епідемія, з більш ніж 22 500 позитивними тестами і більш ніж 850 смертельними наслідками при населенні 8,5 мільйонів осіб.

Берсет сказав, що показники захворюваності вірусом все ще ростуть, але в останні дні стало менше щоденних інфекцій, і число людей, які потребують стаціонарного лікування, стабілізувалоя.

"Ми починаємо бачити світло в кінці тунелю, але потрібна дисципліна і терпіння, особливо під час Пасхи, коли люди повинні залишатися вдома. Ми повинні продовжувати йти цим шляхом протягом наступних декількох тижнів ", - заявив він.

Міністр внутрішніх справ наголосив, що населення повинно і надалі дотримуватися заходів соціальної дистанції і гігієни, які добре виконуються і працюють.

16 березня уряд оголосив пандемію коронавірусу "надзвичайною ситуацією", встановивши заборону на всі приватні і громадські заходи та розпорядившись закрити бари, ресторани, спортивні споруди, школи і культурні простори по всій країні.

Тільки підприємства, що надають товари першої необхідністю населенню, такі як продуктові магазини, пекарні, аптеки, банки і поштові відділення, можуть залишатися відкритими.

Нагадаємо, що Іспанія планує поступове повернення до "нормального життя" з 26 квітня