НОВИНИБМП-1 скоро прибудуть до українського війська і миттєво посилять боєздатність та обороноздатність України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Греція розпочала постачання бойових машин піхоти для України – Кулеба
Фото: overseaspropertymall.com
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про те, що Греція розпочала постачання бойових машин піхоти (БМП-1) для України.
Про це інформує пресслужба зовнішньодипломатичного відомства.
"Не приховуватиму, особливо цінуємо озброєння, яке Греція передає Україні, щоб ми могли захищати нашу землю. Дуже важливо, що вже почалося довгоочікуване відвантаження з Греції броньованих машин піхоти БМП-1 для України", – зазначив Кулеба.
Він додав, що БМП-1 "скоро прибудуть до українського війська і миттєво посилять боєздатність та обороноздатність України".
Раніше iPress повідомляв, що в черговій партії Німеччина передала Україні 10 броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2, важкі та середні мостові системи і зимову форму.
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19 10 2022 17:25 МЕДІА
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