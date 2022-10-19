Україна отримала чергову партію військової допомоги від Німеччини

Німеччина передала Україні броньовані ремонтно-евакуаційні машини, важкі та середні мостові системи та зимову форму.

Про це повідомляє сайт німецького уряду.

Німеччина передала на потреби України 5 броньованих інженерних машин. , 35 навантажувачів та 4000 спальних мішків. Додатково до цього було передане наступне:

240 000 зимових шапок;

80.000 зимових штанів;

116 000 зимових курток;

195 генераторів;

200 наметів;

167 000 набоїв до вогнепальної зброї;

7 важких та середніх мостових систем;

10 броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2.

Bergerpanzer 2 розроблена на базі бойового танка Leopard 1. Вона забезпечує відновлення пошкоджених у бою машин, підтримку в установці й демонтажі двигунів та башт.

З міркувань безпеки федеральний уряд утримується від надання докладної інформації про способи та дати транспортування до моменту передачі.

Як зазначається, деякі постачання вимагають модернізації або виробництва продовжуються. Також проводяться навчальні заходи.

Нагадаємо, що до кінця 2022 року Німеччина поставить Україні додаткові ракетні системи залпового вогню, броньовані машини та багато іншого.

Також днями Німеччина передала першу систему протиповітряної оборони IRIS-T, яка вже працює на південному напрямку.