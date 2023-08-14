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Греція веде переговори про спільне виробництво боєприпасів для України та ЄС

14 серпня 2023, 10:47
Греція веде переговори про спільне виробництво боєприпасів для України та ЄС
Грецька компанія з виробництва озброєнь Hellenic Defence Systems веде переговори з міжнародними виробниками боєприпасів для участі в програмі виробництва снарядів 155-мм калібру для України і поповнення запасів ЄС.

Про це пише Kathimerini.

Джерела компанії повідомили, що переговори відбуваються в умовах абсолютної секретності і перебувають на досить "зрілому" етапі. Результати мають оприлюднити найближчим часом, адже 30 вересня закінчується період укладання контрактів.

10 травня в Брюсселі відбулася закрита зустріч за участю представників найбільших оборонних підприємств ЄС, пише видання. 

Під час зустрічі високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель попросив учасників донести до національних урядів ініціативу щодо швидкого виробництва  1 млн снарядів для України до весни наступного року. Також потрібно створити запасу боєприпасів великого калібру для Євросоюзу.

Наразі грецька Hellenic Defence Systems не в змозі виробляти всі боєприпаси самостійна, але компанія має технічну можливість взяти на себе останній етап виробничого ланцюжка, який охоплює спорядження, збирання і пакування боєприпасів.

На сьогодні ведеться пошук партнерів для першого етапу, до якого входять виготовлення корпусу, заряду та інших необхідних матеріалів для боєприпасу

Весною країни ЄС пообіцяли збільшити постачання Україні артилерійських снарядів так, як ЗСУ зіткнулися з гострою нестачею.

Країни погодили план вартістю €2 млрд щодо постачання боєприпасів з їхніх запасів і розміщення спільних замовлень на виробництво снарядів. Передача боєприпасів мала відбутись протягом цих 12 місяців.

Раніше Естонія заявила, що передасть ЗСУ партію зброї та боєприпасів.
ГреціяУкраїнабоєприпасиHellenic Defence Systems

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