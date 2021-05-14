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Греція відкрила кордони для туристів, але не з України

Станом на 14 травня 2021 року рішення грецьким урядом щодо в’їзду громадян України в Грецію з туристичною метою не прийнято
Греція повідомила про відкриття кордонів для туристів з 14 травня. Втім, в україському посольстві зазначили, що для українців в'їзд поки закритий.
Греція відкрила кордони для туристів, але не з України Фото: trans-port.com.ua
Про це повідомила прес-служба посольства України в Греції, передає РБК-України
 
У дипломатичному відомстві зазначили, що зміни режиму в’їзду громадян України в Грецію пообіцяли невідкладно розмістити на сайті та сторінці посольства України в Греції у Facebook.
 
"Станом на 14 травня 2021 року рішення грецьким урядом щодо в’їзду громадян України в Грецію з туристичною метою не прийнято", - повідомили у посольстві.
 
Зазначимо, у Греції повідомили про скасування карантину для туристів з 14 травня. Для в'їзду до Греції треба або бути вакцинованим, або мати негативний тест на коронавірус, або мати антитіла до коронавірусу після одужання.
 
Нагадаємо, сьогодні РБК-Україна писало, що рейси до Греції перенесли на літо.
 
Раніше повідомлялося, що в Італії знімають обмеження для туристів з деяких країн. Це відбудеться в середині травня.
 
Крім того, стало відомо, коли Іспанія зможе почати приймати туристів.
 
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14 05 2021 14:16
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