Греція відкрилася для туристів: українцям треба здавати тест і проходити карантин
Греція в понеділок відкрила свої основні аеропорти в Афінах і Салоніках для громадян ЄС і громадян третіх країн, щоб збільшити кількість міжнародних рейсів і відновити туризм після тримісячного карантину.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
Пасажири, що прибувають з країн, які Агентство з безпеки польотів (EASA) вважає небезпечними у зв'язку з поширенням коронавірусу, повинні будуть здати тест.
Відвідувачі із негативним результатом підлягають обов'язковому карантину на 7 днів, тоді як ті, хто здасть позитивний тест, повинні провести 14 днів під контрольованим карантином.
Пасажири, що прибувають з наступних країн з низьким рівнем ризику, будуть піддаватися тільки випадковим перевіркам: Албанія, Китай, Австралія, Японія, Ізраїль, Ліван, Чорногорія, Нова Зеландія, Північна Македонія, Сербія, Південна Корея.
Слід зазначити, що Україна входить до списку країн з високим ризиком зараження, тому по прильоту необхідно буде здавати тест і проходити карантин.
Також не можна буде прилетіти в Грецію, а потім відправитися в іншу європейську країну.
Обмеження на в'їзд залишаються для пасажирів з Великої Британії й Туреччини.
Очікується, що з 1 липня міжнародні рейси будуть дозволені в усі аеропорти Греції, і мандрівники будуть проходити після прибуття тільки вибіркові перевірки.
Попри новини про відновлення авіарейсів, кордони ЄС для українців поки що залишаються закритими.
Нагадаємо, що у МЗС розповіли, як Україна відкриватиме кордони з сусідами
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