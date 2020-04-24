У МЗС розповіли, як Україна відкриватиме кордони з сусідами
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це розповів політдиректор МЗС Петро Бешта на відеосемінарі Експертної ради зовнішньої політики "Українська призма".
За його словами, ухвалюючи рішення про пом’якшення обмежень на кордонах, Україна керуватиметься двома моментами.
"Перше - це загальний план українського уряду стосовно пом’якшення (обмежувальних) заходів на території України.
Також до уваги слід взяти аналогічні заходи, яких вживають наші партнери на наших кордонах. Це все повинно бути скоординовано", - сказав Бешта.
Україна обмежила пасажирське міжнародне сполучення з 17 березня через спалах нового коронавірусу та повністю закрила свої кордони з 28 березня.
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