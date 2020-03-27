МЗС запускає програму "Захист" для українців, які застрягли за кордоном
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у відеозверненні, опублікованому у Facebook, зазначає "Укрінформ".
"Ми шукаємо можливості повернути вас і після того, як буде закрито регулярне пасажирське сполучення. Для тих, хто застряг за кордоном на цей час, ми будемо надавати максимальну допомогу. І сьогодні я доручив усім закордонним дипломатичних установам розгорнути програму "Захист". Це захист вас у тих надскладних умовах, у яких ви опинилися", - звернувся міністр до українських громадян за кордоном.
Він пояснив, що більше інформації про "Захист" можна буде відшукати на офіційній сторінці МЗС та інших сторінках у соцмережах.
Кулеба нагадав, що Україна повністю припиняє регулярне пасажирське сполучення опівночі з 27 на 28 березня.
"Ми надаватимемо максимальне сприяння у межах наших можливостей. Кордон у жодному разі не зупиняється на замок. Можна буде повертатися до України автомобілем, пішки", - підкреслив він.
Міністр також запевнив, що МЗС знає про місцезнаходження українців по всьому світу і про проблеми, наприклад, штрафи за перевищення терміну перебування в країнах перебування, та пообіцяв займатися вирішенням цих питань.
За його словами, тільки на Балі українців - 700, на Гоа - 154, півсотні людей у Перу і навіть на острові Палау у Тихому океані є 9 наших співгромадян.
Раніше Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна до кінця п'ятниці, 27 березня, повністю закриє державний кордон, а про українців, які не встигнуть повернутися, подбають дипломати з урахуванням стану епідеміологічної ситуації в місцях їхнього перебування.
Нагадаємо, що з Франції вилетіла четверта група українців - 210 осіб
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків