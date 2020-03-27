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МЗС запускає програму "Захист" для українців, які застрягли за кордоном

Він пояснив, що більше інформації про "Захист" можна буде відшукати на офіційній сторінці МЗС та інших сторінках у соцмережах
Закордонні дипломатичні установи України розгортають спеціальну програму "Захист" для українців, які після закриття українського кордону цієї ночі залишаться поза межами Батьківщини.
МЗС запускає програму "Захист" для українців, які застрягли за кордоном Фото: з вільних джерел

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у відеозверненні, опублікованому у Facebook, зазначає "Укрінформ".

"Ми шукаємо можливості повернути вас і після того, як буде закрито регулярне пасажирське сполучення. Для тих, хто застряг за кордоном на цей час, ми будемо надавати максимальну допомогу. І сьогодні я доручив усім закордонним дипломатичних установам розгорнути програму "Захист". Це захист вас у тих надскладних умовах, у яких ви опинилися", - звернувся міністр до українських громадян за кордоном.

Він пояснив, що більше інформації про "Захист" можна буде відшукати на офіційній сторінці МЗС та інших сторінках у соцмережах.

Кулеба нагадав, що Україна повністю припиняє регулярне пасажирське сполучення опівночі з 27 на 28 березня.

"Ми надаватимемо максимальне сприяння у межах наших можливостей. Кордон у жодному разі не зупиняється на замок. Можна буде повертатися до України автомобілем, пішки", - підкреслив він.

Міністр також запевнив, що МЗС знає про місцезнаходження українців по всьому світу і про проблеми, наприклад, штрафи за перевищення терміну перебування в країнах перебування, та пообіцяв займатися вирішенням цих питань.

За його словами, тільки на Балі українців - 700, на Гоа - 154, півсотні людей у Перу і навіть на острові Палау у Тихому океані є 9 наших співгромадян.

Раніше Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна до кінця п'ятниці, 27 березня, повністю закриє державний кордон, а про українців, які не встигнуть повернутися, подбають дипломати з урахуванням стану епідеміологічної ситуації в місцях їхнього перебування.

Нагадаємо, що з Франції вилетіла четверта група українців - 210 осіб

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27 03 2020 16:23
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