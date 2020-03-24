З Франції вилетіла четверта група українців - 210 осіб
Про це власному кореспонденту Укрінформу повідомив керівник відділу консульсько-правових питань посольства України у Франції Микола Собко, повідомляє "Укрінформ".
"Четверта група у кількості 210 українських громадян вилетіла до Києва із паризького аеропорту Бове", - розповів дипломат.
Він уточнив, що на борту також є громадянин Молдови, який має посвідку на проживання в Україні.
Загалом, як зазначив Собко, посольство доклало зусиль для повернення додому 644 українських громадян із 1467, які виявили таке бажання та зареєструвалися.
У посольстві повідомили, що повернення українців забезпечується авіакомпаніями SkyUp та "Міжнародні авіалінії України".
Решта громадян України буде відправлена додому наступними чартерами упродовж найближчих днів.
Консул відзначив, що саме українські авіакомпанії також забезпечать повернення французьких громадян з України до Франції в умовах обмеження та заборон транспортних сполучень між державами в Європі та у світі, спричинених пандемією коронавірусу.
Він наголосив, що посольство також організувало трансфер автобусами для українців із Парижа до аеропорту Бове, що поблизу французької столиці.
Нагадаємо, що до Києва прибув перший поїзд з евакуйованими з Польщі українцями
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