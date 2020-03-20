До Києва прибув перший поїзд з евакуйованими з Польщі українцями
Поїзд прибув на Центральний залізничний вокзал міста Києва, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Центральний вокзал посилено охороняє Національна поліція України та Національна гвардія України. Також на пасажирів поїзда очікує медперсонал в захисних костюмах.
Як повідомляв Укрінформ, АТ "Укрзалізниця" призначила п’ять поїздів класу «Інтерсіті+» які 20 березня березня евакуюють громадян України із Польщі та Чехії.
Перші два потяги зранку 20 березня вже перетнули український кордон. За інформацією Держприкордонслужби, в усіх пасажирів температура тіла була в межах норми, скарг на самопочуття не надходило.
Нагадаємо, що у Києві сімейні лікарі та служби невідкладної допомоги зможуть проводити діагностування пацієнтів на коронавірус на дому.
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