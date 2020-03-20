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До Києва прибув перший поїзд з евакуйованими з Польщі українцями

Центральний вокзал посилено охороняє Національна поліція України та Національна гвардія України
До Києва прибув перший поїзд АТ "Укрзалізниця" з евакуйованими з Польщі громадянами України.
До Києва прибув перший поїзд з евакуйованими з Польщі українцями Фото: capital.ua

Поїзд прибув на Центральний залізничний вокзал міста Києва, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Центральний вокзал посилено охороняє Національна поліція України та Національна гвардія України. Також на пасажирів поїзда очікує медперсонал в захисних костюмах.

Як повідомляв Укрінформ, АТ "Укрзалізниця" призначила п’ять поїздів класу «Інтерсіті+» які 20 березня березня евакуюють громадян України із Польщі та Чехії.

Перші два потяги зранку 20 березня вже перетнули український кордон. За інформацією Держприкордонслужби, в усіх пасажирів температура тіла була в межах норми, скарг на самопочуття не надходило.

Нагадаємо, що у Києві сімейні лікарі та служби невідкладної допомоги зможуть проводити діагностування пацієнтів на коронавірус на дому.

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20 03 2020 14:20
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