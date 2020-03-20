У Києві лікарі зможуть проводити діагностування на коронавірус на дому
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.
За його словами, відповідні служби забезпечені швидкими тестами для проведення діагностики пацієнтів на дому.
"Ми забезпечили сімейних лікарів та службу невідкладної допомоги швидкими тестами. Вони за медичними показаннями зможуть робити діагностування пацієнтів на дому. Людям не потрібно їхати до лікаря. Треба лише зв'язатися зі своїм сімейним лікарем", - повідомив Кличко.
Також мер Києва заявив, що Київ надійшли 62 тисячі медичних масок. Ще 200 тисяч очікуються найближчим часом.
"До Києва надійшли 62 тисячі медичних масок. На наступному тижні ми розраховуємо отримати ще більше 100 тисяч масок, виготовлених на українських підприємствах. Їх шиють зараз. Ще 100 тисяч масок місту передав соціально відповідальний бізнес. Також ми замовили додатково маски кордоном", - сказав він.
Нагадаємо, що Київська міська державна адміністрація ухвалила рішення про введення надзвичайної ситуації, документи проходять юридичні процедури.
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