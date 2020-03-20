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У Києві введуть стан надзвичайної ситуації - КМДА

Надзвичайна ситуація — порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єктах або територіях, внаслідок аварії, катастрофи, епідемії, стихійного лиха, епізоотії, епіфітотії, великої пожежі, застосування засобів ураження, що призвели або можуть призвести до втрат
Київська міська державна адміністрація ухвалила рішення про введення надзвичайної ситуації, документи проходять юридичні процедури.
У Києві введуть стан надзвичайної ситуації - КМДА Фото: skypixel.com

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє "РБК-Україна", передає "Громадське".

"Насправді, рішення про надзвичайну ситуацію введено державною надзвичайною комісією по всій території країни 10 березня. А ми позавчора підтвердили посилення обмежувальних заходів і ввели надзвичайну ситуацію на території міста Києва", —пояснив Поворозник.

Усі заходи, які є за надзвичайної ситуації, у Києві вже впроваджуються.

Нагадаємо, що Державні виконавці на час карантину та протягом 30 днів після нього не виселятимуть примусово людей за комунальні борги та не стягуватимуть іпотечні заборгованості.

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20 03 2020 12:20
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