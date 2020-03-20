НОВИНИКиївська міська державна адміністрація ухвалила рішення про введення надзвичайної ситуації, документи проходять юридичні процедури.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві введуть стан надзвичайної ситуації - КМДА
Надзвичайна ситуація — порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єктах або територіях, внаслідок аварії, катастрофи, епідемії, стихійного лиха, епізоотії, епіфітотії, великої пожежі, застосування засобів ураження, що призвели або можуть призвести до втрат
Фото: skypixel.com
Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє "РБК-Україна", передає "Громадське".
"Насправді, рішення про надзвичайну ситуацію введено державною надзвичайною комісією по всій території країни 10 березня. А ми позавчора підтвердили посилення обмежувальних заходів і ввели надзвичайну ситуацію на території міста Києва", —пояснив Поворозник.
Усі заходи, які є за надзвичайної ситуації, у Києві вже впроваджуються.
Нагадаємо, що Державні виконавці на час карантину та протягом 30 днів після нього не виселятимуть примусово людей за комунальні борги та не стягуватимуть іпотечні заборгованості.
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