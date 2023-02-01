Греція відмовилася передавати Україні Leopard

В Афінах послалися на напругу у відносинах із Туреччиною та сказали, що танки абсолютно необхідні для власної оборони.

Влада Греції відмовилася передати Україні танки Leopard, пояснивши це тим, що країна потребує їх через зростання напруги у відносинах із Туреччиною.

Про це заявив прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс в інтерв'ю Nikkei Asia.

Міцотакіс нагадав, що Греція вже надала суттєву допомогу Україні.

"Ми надали значну військову підтримку Україні, наприклад, бронетранспортерами, але ми не надаватимемо танки Leopard 2 з тієї простої причини, що вони абсолютно необхідні для нашої оборонної позиції", – сказав Міцотакіс.

Він додав, що Греція готова підтримувати Україну, але не на шкоду власним оборонним можливостям.

Раніше повідомлялось, що Греція та Мальта пасуть задніх у заморожуванні російських активів.