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Греція відмовилася передавати Україні Leopard

01 лютого 2023, 10:10
Греція відмовилася передавати Україні Leopard
Фото: Reuters
В Афінах послалися на напругу у відносинах із Туреччиною та сказали, що танки абсолютно необхідні для власної оборони.

Влада Греції відмовилася передати Україні танки Leopard, пояснивши це тим, що країна потребує їх через зростання напруги у відносинах із Туреччиною. 

Про це заявив прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс в інтерв'ю Nikkei Asia.

Міцотакіс нагадав, що Греція вже надала суттєву допомогу Україні.

"Ми надали значну військову підтримку Україні, наприклад, бронетранспортерами, але ми не надаватимемо танки Leopard 2 з тієї простої причини, що вони абсолютно необхідні для нашої оборонної позиції",  сказав Міцотакіс.

Він додав, що Греція готова підтримувати Україну, але не на шкоду власним оборонним можливостям.

Раніше повідомлялось, що Греція та Мальта пасуть задніх у заморожуванні російських активів.

Греціявійна з Росієюдопомога УкраїніLeopardМіцотакіс

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