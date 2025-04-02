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ПОЛІТИКА

Греція витратить €25 млрд на оборону: нова стратегія до 2037 року

02 квітня 2025, 13:11
Греція витратить €25 млрд на оборону: нова стратегія до 2037 року
Фото: Reuters
Багато в чому це пов'язано з давнім суперництвом із сусідньою Туреччиною, джерелом постійної напруженості, яка змушує обидві країни підтримувати сильні можливості стримування.

Країни Європи оновлюють свої плани з нарощування військового потенціалу. Греція витратить 25 мільярдів євро на оборону до 2037 року.

Про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, повідомляє Bloomberg.

Новий план, який визначить обороноздатність Греції в середньостроковій перспективі, з'явився на тлі прагнення країн Європи збільшити військові витрати в умовах триваючої агресії росії проти України та ослаблення присутності США на континенті.

"Інвестиції в наш оборонний потенціал - це інвестиції в наш суверенітет", - заявив Міцотакіс.

На відміну від багатьох країн ЄС, Греція не чужа пріоритету витрат на оборону. Вона історично була одним із членів НАТО з найвищими витратами на оборону в частці від свого економічного виробництва, регулярно перевищуючи цільовий показник альянсу в 2% від ВВП навіть на піку своєї кризи суверенного боргу.

Багато в чому це пов'язано з давнім суперництвом із сусідньою Туреччиною, джерелом постійної напруженості, яка змушує обидві країни підтримувати сильні можливості стримування. За останні п'ять років Греція придбала 24 винищувачі Rafale у Франції і замовила до 40 ударних винищувачів F-35 у США.

Нова 12-річна стратегія встановлює ціну на суму, яку уряд планує витратити на подальше нарощування свого обладнання та інших можливостей.

"Міністр оборони знає, що на весь термін програми в його розпорядженні 25 млрд доларів", - сказав прем'єр. Тепер міністру доведеться розставити пріоритети і зробити вибір, який є критично важливим і необхідним, додав він.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала програму ReArm Europe (Переозброй Європу), покликану збільшити безпеку і стійкість континенту.

Глава ЄК вважає, що для ЄС настали часи небезпеки. Загрози європейській безпеці є дуже реальними. 

Греціяоборона

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