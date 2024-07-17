Греція збирається передати Україні 32 виведені з експлуатації винищувачі F-16

Це старі винищувачі, які Греція планує замінити на нові.

Греція збирається вивести з експлуатації 32 старих винищувачі F-16 Block-30, оскільки вона модернізує 82 F-16 до Block-70 і придбає 24 винищувачі четвертого покоління Rafale у Франції. Виведені з експлуатації F-16 Греція планує передати Україні.

Про це повідомляє катарська телекомпанія Al Jazeera із посиланням на джерела.

Комітет Конгресу США також дозволив Греції придбати до 40 багатоцільових літаків F-35 п'ятого покоління, які, за даними видання, хотіла отримати Україна.

В одному звіті говориться, що Україна може очікувати 60 списаних F-16 із Данії, Норвегії та Нідерландів. Україна заявила, що їй потрібно близько 150 літаків. 32 літаки Греції дозволили б певною мірою скоротити розрив.

Згідно з джерелами, які спілкувалися з Al Jazeera, Греція надає перевагу формулі передачі цих літаків – продати їх назад у США, які модернізували б їх і передали Києву.