Греція збирається закрити останню ТЕС на бурому вугіллі у 2025 році

Найбільша в країні енергетична компанія Public Power Corp. (PPC) заявила, що відмовляється від намірів використовувати блок ТЕС "Птолемаїда 5"

Греція збирається закрити свою останню теплову електростанцію, що працює на бурому вугіллі, у 2025 році - на три роки раніше, ніж планувалося.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі Euractiv.

Найбільша в країні енергетична компанія Public Power Corp. (PPC) заявила, що відмовляється від намірів використовувати блок ТЕС "Птолемаїда 5", який зараз добудовують, до 2028 року - у 2025 році його переведуть з вугілля на природний газ.

Держсекретар Греції з питань енергетики Александра Сдуку в коментарі виданню підтвердила, що країна збирається "попрощатися з добою вугілля".

"Із закриттям усіх лігнітових (на бурому вугіллі) станцій до 2025 року, раніше від визначеного плану, Греція приєднається до клубу країн, які повністю дотримуються принципів чистої енергетики, а РРС остаточно перетвориться на сучасного гравця на європейському енергетичному ринку", - заявила вона.

У вересні 2019 року прем’єр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що Греція планує відмовитися від бурого вугілля з 2028 року, та що до 2023 року в країні закриються усі такі станції, крім однієї.

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