Громада на Тернопільщині відстояла храм для ПЦУ. Помагав "Правий сектор"
"За підтримки "Правого сектору" громада села Гніздичне відстояла Українську церкву. Українська громада показала незламність духу та відважність, перемігши усі протистояння та провокації проросійської громади на чолі з попом", - повідомляє "Правий сектор" у Facebook.
Зазначається, що попри словесні перепалки та застосування сили, люди стояли до кінця.
"Жінка, в сторону якої було застосовано фізичну силу сином російського попа знаходиться в лікарні зі значними тілесними пошкодженнями", - підсумували у Правому секторі.
Про те, що у храмі пройшло богослужіння ПЦУ повідомляє і Синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).
Однак у церкві Московського патріархату заявили, що це було незаконно і що "прихильники ПЦУ з допомогою бійців "Правого сектору" заволоділи храмом".
"Керував процесом та особисто брав участь у побитті віруючих скандальний "клірик Київського патріархату", який свого часу "прославився" на Збаражчині за політичний рекет, Іван Лесик", - йдеться в повідомленні.
За словами настоятеля парафії протоієрея УПЦ МП Стефана Балана, раніше представники ПЦУ і УПЦ МП домовилася, що "для збереження миру в селі", богослужіння будуть відбуватися почергово на вулиці, а храм буде опечатано, ключі від храму будуть у ПЦУ.
"А сьогодні їхня громада на чолі із псевдоотцем Іваном Лесиком втретє порушила власні ж умови, відкрила опечатаний храм та почала звершувати "богослужіння". Коли по завершенні їхньої служби до храму зайшли наші віруючі та попросили надати можливість і громаді УПЦ звершити богослужіння у храмі, то отримали різку відмову. Після криків та шарпанини, прихильники ПЦУ під викрики "москалям тут не бути" почали бити та викидати з церкви на вулицю віруючих УПЦ", - розповів Балан.
Однак на відео, оприлюдненому Синодальним інформаційно-просвітницьким відділом УПЦ (МП) не видно ні бійки, ні вигуків про "москалів".
Нагадаємо, що у Чернівецькій області збори церковної громади, яка вирішила перейти з підпорядкування Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України, завершилися бійкою між двома священиками.
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