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Громада на Тернопільщині відстояла храм для ПЦУ. Помагав "Правий сектор"

У церкві Московського патріархату заявили, що це було незаконно і що "прихильники ПЦУ з допомогою бійців "Правого сектору" заволоділи храмом"
Жителі с. Гніздиче на Тернопільщині відстояли своє право на Українську церкву.
Громада на Тернопільщині відстояла храм для ПЦУ. Помагав "Правий сектор" Фото:Facebook / "Правий сектор"

"За підтримки "Правого сектору" громада села Гніздичне відстояла Українську церкву. Українська громада показала незламність духу та відважність, перемігши усі протистояння та провокації проросійської громади на чолі з попом", - повідомляє "Правий сектор" у Facebook.

Зазначається, що попри словесні перепалки та застосування сили, люди стояли до кінця.

"Жінка, в сторону якої було застосовано фізичну силу сином російського попа знаходиться в лікарні зі значними тілесними пошкодженнями", - підсумували у Правому секторі.

Про те, що у храмі пройшло богослужіння ПЦУ повідомляє і Синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).

Однак у церкві Московського патріархату заявили, що це було незаконно і що "прихильники ПЦУ з допомогою бійців "Правого сектору" заволоділи храмом".

"Керував процесом та особисто брав участь у побитті віруючих скандальний "клірик Київського патріархату", який свого часу "прославився" на Збаражчині за політичний рекет, Іван Лесик", - йдеться в повідомленні.

За словами настоятеля парафії протоієрея УПЦ МП Стефана Балана, раніше представники ПЦУ і УПЦ МП домовилася, що "для збереження миру в селі", богослужіння будуть відбуватися почергово на вулиці, а храм буде опечатано, ключі від храму будуть у ПЦУ.

"А сьогодні їхня громада на чолі із псевдоотцем Іваном Лесиком втретє порушила власні ж умови, відкрила опечатаний храм та почала звершувати "богослужіння". Коли по завершенні їхньої служби до храму зайшли наші віруючі та попросили надати можливість і громаді УПЦ звершити богослужіння у храмі, то отримали різку відмову. Після криків та шарпанини, прихильники ПЦУ під викрики "москалям тут не бути" почали бити та викидати з церкви на вулицю віруючих УПЦ", - розповів Балан. 

Однак на відео, оприлюдненому Синодальним інформаційно-просвітницьким відділом УПЦ (МП) не видно ні бійки, ні вигуків про "москалів". 

Нагадаємо, що у Чернівецькій області збори церковної громади, яка вирішила перейти з підпорядкування Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України, завершилися бійкою між двома священиками.

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04 03 2019 11:17
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