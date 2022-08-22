Громадський транспорт Києва працюватиме за скороченим графіком

З 22 по 24 серпня 2022 року включно, наземний громадський транспорт курсуватиме з 06:00 до 21:00

У Києві скоротили час роботи громадського транспорту. Відсьогодні автобуси, тролейбуси та трамваї працюватимуть за новим графіком. Про це повідомляє КМДА

"З сьогоднішнього дня, з 22 по 24 серпня включно, наземний громадський транспорт курсуватиме з 06:00 до 21:00", - йдеться в повідомленні.

Столичний метрополітен у ці дні також працюватиме для перевезень пасажирів з 06:00 до 21:00.

У КМДА закликають киян завчасно планувати свої маршрути пересування по місту, а також бути особливо пильними. При сигналах повітряної тривоги відразу йти в укриття і дотримуватися комендантської години.