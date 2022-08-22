НОВИНИЗ 22 по 24 серпня 2022 року включно, наземний громадський транспорт курсуватиме з 06:00 до 21:00Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Громадський транспорт Києва працюватиме за скороченим графіком
Фото: poltava.pl.ua
У Києві скоротили час роботи громадського транспорту. Відсьогодні автобуси, тролейбуси та трамваї працюватимуть за новим графіком. Про це повідомляє КМДА
"З сьогоднішнього дня, з 22 по 24 серпня включно, наземний громадський транспорт курсуватиме з 06:00 до 21:00", - йдеться в повідомленні.
Столичний метрополітен у ці дні також працюватиме для перевезень пасажирів з 06:00 до 21:00.
У КМДА закликають киян завчасно планувати свої маршрути пересування по місту, а також бути особливо пильними. При сигналах повітряної тривоги відразу йти в укриття і дотримуватися комендантської години.
Раніше в Офісі президента заявили, що російські окупанти люблять прив'язувати свої провокації до різних дат. Тож не виключено, що ворог буде бити крилатими ракетами по містах нашої країни (включаючи Київ) у День Незалежності України.
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