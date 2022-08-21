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Київ у переліку - на Банковій прогнозують ракетні атаки росіян на День Незалежності

Як зазначив радник голови ОП Михайло Подоляк росіяни ненавидять українців, тому спробують 23 і 24 серпня збільшити кількість обстрілів крилатими ракетами низки міст
Київ у переліку - на Банковій прогнозують ракетні атаки росіян на День Незалежності
російські загарбники люблять прив'язувати свої провокації до різних дат, тому не виключено, що ворог битиме крилатими ракетами по містах нашої країни в День Незалежності України.
 
Таку заяву зробив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.
 
"росія — це архаїчна держава і вона прив'язує свої дії до певних дат... Вони ненавидять нас, тому спробують 23 і 24 серпня збільшити кількість обстрілів крилатими ракетами певної низки наших міст. Безумовно, Київ буде в цьому переліку. Пам'ятаємо оці "потужні" промови про те, що вони через три дні йтимуть маршем по Хрещатику в Києві й таким чином покажемо, чому "русскій мір" набагато сильніший, ніж український", - пояснив Подоляк.
 
Варто відзначити, що заступник голови міністерства внутрішніх справ Євген Єнін днями розповів, що у Києві у День Незалежності, 24 серпня, очікуються провокації. Він закликав українців бути максимально уважними, оскільки росіяни можуть реалізувати свої звані сюрпризи через знакові дати.
 
Втім, Єнін зазначив, що штурму чи наступу на столицю цього дня не очікується.
 
Відомо також, що у Києві з нагоди Дня Незалежності у період з 22 до 25 серпня заборонено проведення масових заходів, мирних зборів, мітингів. Таке рішення ухвалено з метою своєчасного реагування на можливі загрози нанесення військовими рф ракетно-бомбових ударів під час відзначення Дня Державного прапора України та Дня Незалежності.
 
 
23 серпня в Києві та інших населених пунктах, закордонних дипломатичних установах, військових частинах проведуть офіційні урочисті церемонії підняття Державного Прапора України.
 
24 серпня монумент “Батьківщина-мати” у Києві та інші знакові місця підсвітять кольорами Державного прапора України, а у Національному заповіднику Софія Київська священики всіх церков молитимуться за Україну. 
 
 
 
 
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21 08 2022 13:57
ТЕГИ: Росія, Київ
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