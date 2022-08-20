CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ24 серпня монумент “Батьківщина-мати” у Києві та інші знакові місця підсвітять кольорами Державного прапора України, а у Національному заповіднику Софія Київська священики всіх церков молитимуться за УкраїнуПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Мінкульті розповіли, як цього року відзначатиметься День Незалежності
Фото: byut.com.ua
Попри повномасштабну війну, у 2022 році відзначатимуть День Державного Прапора України та День Незалежності України.
Про це повідомили у Міністерстві культури України.
“Цьогоріч День незалежності України має для всіх українців особливе значення. У нас триває війна і окупанти скаженіють від своєї безпорадності. Українці ж продовжують гідно протистояти нелюдам й вражати світ своєю незламністю, силою та емпатією до тих, хто поруч. Саме зараз ми переживаємо історичний момент, наша нація гартується у боротьбі. Ми назавжди запам’ятаємо те, хто нам друг, а хто ворог. Щиро вірю, що зовсім скоро ми гучно святкуватимемо нашу перемогу”, - зазначив Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики.
Уряд затвердив план заходів відзначення 31-ї річниці незалежності України.
23 серпня в Києві та інших населених пунктах, закордонних дипломатичних установах, військових частинах проведуть офіційні урочисті церемонії підняття Державного Прапора України.
24 серпня монумент “Батьківщина-мати” у Києві та інші знакові місця підсвітять кольорами Державного прапора України, а у Національному заповіднику Софія Київська священики всіх церков молитимуться за Україну. Також на столичному Хрещатику відбудеться виставка знищеної російської військової техніки.
Зокрема відбудеться низка інших акцій та флешмобів, спрямованих на єднання та підтримку українців.
Під час офіційних заходів хвилиною мовчання вшановуватимуть всіх загиблих у війні проти російських окупантів.
Раніше iPress повідомляв, що міська влада Києва та Генеральний штаб Збройних сил України не планують проведення масштабних заходів до Дня Незалежності.
Натомість, відбудеться національна прем’єра циклу документальних фільмів про війну "А потім прийшли "братья"", які були зняті Об’єднанням українських продюсерів (ОУП) під час повномасштабного вторгнення Росії. В рамках циклу можна буде переглянути чотири фільми: "Маріуполь. Невтрачена надія", "Дев’ять життів", "Вокзал надії" та "Втрачений дім".
Також акціонерне товариство "Укрпошта" до 31-ї річниці Незалежності України випустить блок-марку "Вільні, Незламні, Непереможні".
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