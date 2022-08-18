Марка до Дня Незалежності називатиметься "Вільні, Незламні, Непереможні" - "Укрпошта"

Тираж - лише мільйон примірників.

Акціонерне товариство "Укрпошта" до 31-ї річниці Незалежності України випустить блок-марку "Вільні, Незламні, Непереможні". Про це голова правління "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив у Telegram.

"Цього року для нас це не просто додатковий вихідний, а нагадування усьому світу, як дорого коштує людська свобода. 24 серпня маємо свого роду символізм - рівно 6 місяців, як Україна знову змушена захищати свою незалежність від ворогів у війні, яка насправді триває не пів року, не 8, не 100 і навіть не 300 років", - зазначив він.

До цієї події "Укрпошта" випустить блок-марку “Вільні, Незламні, Непереможні” + конверт. Це перший такий випуск під час війни, поінформував Смілянський.

"Терміни для підготовки були дуже стислі, тому тираж буде всього 1 млн примірників. Але я впевнений, що всі поціновувачі філателії зможуть її придбати й додати до колекції з нагоди Дня Незалежності, яку щороку можна буде доповнювати новими марками від Укрпошти", - пояснив голова правління.

23 травня в продаж надійшла марка "Російський військовий корабель... Все!". За перший день було реалізовано близько 800 тис. цих марок. 28 липня було введено в обіг нову поштову марку "Доброго вечора, ми з України". За цими марками були шалені черги, потім їх перепродували за великі гроші. Наприклад, номінал марки "Російський військовий корабель..." - 23 гривні по Україні та 45 гривень за кордон. А її вартість на торгівельних майданчиках сягав до $2 тис.