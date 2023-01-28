Громадянка України загинула через теракт в Ізраїлі

27 січня в Єрусалимі було застрелено сім осіб

В результаті стрілянини в Єрусалимі загинула громадянка України, повідомляє посольство України в Ізраїлі.

"Посольство глибоко стурбоване та вражене жахливими нападами в Єрусалимі. Терор і насильство проти мирного населення, проти дітей, неприпустимі. Із сумом повідомляємо, що серед невинних жертв є громадянка України", - йдеться в повідомленні посольства.

Посольство висловило співчуття родинам загиблих.

Нагадаємо, що 27 січня ввечері в результаті стрілянини в Єрусалимі було вбито сім осіб і ще троє отримали поранення.