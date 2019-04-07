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Громадянина Німеччини судять за участь у бойових діях на Донбасі

Обвинувачений назвав приєднання до бойовиків "ДНР" на Донбасі своїм "громадянським обов'язком"
Громадянин Німеччини постав перед судом у Дортмунді через звинувачення в участі у бойових діях на Сході України на боці бойовиків так званої "ДНР".
Громадянина Німеччини судять за участь у бойових діях на Донбасі Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Чоловік, ім'я якого не розголошується, перебував на окупованому Донбасі у період з 2014 до 2016 року. Однак він заперечує, що брав участь в бойових діях на боці бойовиків, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

43-річний обвинувачений із міста Лене у федеральній землі Північний Рейн - Вестфалія стверджує, що народився у часи СРСР і що його батько був українцем, тому назвав приєднання до бойовиків "ДНР" на Донбасі своїм "громадянським обов'язком".

Втім, пізніше він заявив, що розчарувався у бойовиках. "Я ніколи не був на фронті…Я підтримував людей, які збагатилися на війні", - сказав він на суді.

Він повідомив, що бойовики навчили користуватися його зброєю. Однак спочатку він займався лагодженням зруйнованих газо- і водопроводів, бо раніше вже працював зварником, а згодом вже вступив до підрозділу охорони, але "ніколи не був на фронті".

Чоловіка заарештували після прильоту в аеропорт Ганновера. Його обвинувачують у підготовці масштабного насильницького акту, що створює загрозу для держави, а також у порушенні закону про контроль над бойовими озброєннями.

Як зазначає агенція, обвинувачений може сподіватися на умовне покарання.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський каже, що на відновлення Донбасу потрібно понад десять мільярдів євро і запрошує іноземних інвесторів на форум в Маріуполі.

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04 07 2019 12:44
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