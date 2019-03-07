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На відновлення Донбасу необхідно більше €10 млрд, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський каже, що на відновлення Донбасу потрібно понад десять мільярдів євро і запрошує іноземних інвесторів на форум в Маріуполі
За попередніми оцінками, для відновлення Донбасу потрібно понад 10 мільярдів євро.
На відновлення Донбасу необхідно більше €10 млрд, - Зеленський Фото: Українська правда

"Восени цього року ми проведемо відповідний форум у Маріуполі, на який запрошуємо іноземних інвесторів, що зацікавлені фінансувати інфраструктурні та гуманітарні проекти на Донбасі", – сказав Зеленський під час конференції з питань реформ в Україні у Торонто, інформує "УП" з посиланням на сайт глави держави.

Зеленський також провів зустріч із віце-президентом Світового банку з питань регіону Європи та Центральної Азії Сірілом Мюллером і розповів про форум у Маріуполі.

Президент наголосив, що для України важливим є залучення Світового банку до реалізації інфраструктурних проектів.

"Нам потрібна ваша допомога щодо вкладання грошей в інфраструктуру Донбасу", – зауважив він.

Нагадаємо, Канада вживе заходів, щоб жителі окупованого Донбасу не могли використати російські паспорти для в’їзду в країну.

"Канада також здійснює конкретні дії проти тривалої російської агресії в Україні та засуджує рішення Росії видавати російські паспорти українським громадянам на Донбасі", - йдеться у заяві МЗС Канади, оприлюдненій з нагоди відкриття конференції з підтримки реформ в Україні, повідомляють в "Європейська правда".

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03 07 2019 09:46
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