Волкер розповів, що думає про Зеленського після знайомства
"Чудова зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським. Чітка відданість миру на Донбасі, проте Росія у свою чергу повинна виконати власні зобов’язання", - написав Курт Волкер на своїй сторінці у Twitter, йдеться в "Укрінформ".
Раніше радник Трампа заявляв, що обрання Володимира Зеленського президентом України створює нову можливість для мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
"Сьогодні ми зустрічалися з Волкером (Курт Волкер, представник США з питань України — ред.) для обговорення переговорів стосовно України. І зійшлися на думці, що обрання президента Зеленського створює нову можливість для просування миру на Донбасі — ключовий крок до поліпшення відносин між США і Росією", — зазначив радник президента США з питань безпеки Джон Болтон у Twitter.
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