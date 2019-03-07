Волкер розповів, що думає про Зеленського після знайомства

На зустрічі зі спецпредставником Держдепу США з питань українських перемовин Куртом Волкером Президент України Володимир Зеленський висловив свою відданість миру на Донбасі та курсу реформ

Американський дипломат додав, що на зустрічі Президент України запевнив у своїй потужній відданості реформуванню України, яку США "повністю підтримує".

"Чудова зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським. Чітка відданість миру на Донбасі, проте Росія у свою чергу повинна виконати власні зобов’язання", - написав Курт Волкер на своїй сторінці у Twitter, йдеться в "Укрінформ".

Раніше радник Трампа заявляв, що обрання Володимира Зеленського президентом України створює нову можливість для мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

"Сьогодні ми зустрічалися з Волкером (Курт Волкер, представник США з питань України — ред.) для обговорення переговорів стосовно України. І зійшлися на думці, що обрання президента Зеленського створює нову можливість для просування миру на Донбасі — ключовий крок до поліпшення відносин між США і Росією", — зазначив радник президента США з питань безпеки Джон Болтон у Twitter.

Читайте також: Зеленський запросив місію МВФ в Україну після формування нового Кабміну