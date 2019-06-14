Обрання Зеленського "створює нову можливість миру на Донбасі", - радник Трампа
"Сьогодні ми зустрічалися з Волкером (Курт Волкер, представник США з питань України — ред.) для обговорення переговорів стосовно України. І зійшлися на думці, що обрання президента Зеленського створює нову можливість для просування миру на Донбасі — ключовий крок до поліпшення відносин між США і Росією", — зазначив радник президента США з питань безпеки Джон Болтон у Twitter.
Amb Volker and I met today to discuss Ukraine negotiations and agreed that President Zelenskyy’s election creates new opportunity to push for peace in Donbas – a key step to improving U.S.-Russia relations – but it’s critical that Russia do its part and engage seriously. pic.twitter.com/oGXIFcotOM— John Bolton (@AmbJohnBolton) 13 июня 2019 г.
Нагадаємо, що напередодні Путін заявив, що Росія неминуче відновить відносини, з Україною, бо не може такого бути між частинами одного і того ж народу або між двома братніми народами, як би не складалися наші відносини з елітами.
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