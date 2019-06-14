Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Обрання Зеленського "створює нову можливість миру на Донбасі", - радник Трампа

Обрання Володимира Зеленського президентом України створює нову можливість для мирного врегулювання ситуації на Донбасі
Радник Трампа також наголосив на важливості того, щоб Росія "виконала свою частину і серйозно опікувалася цим питанням".
Обрання Зеленського "створює нову можливість миру на Донбасі", - радник Трампа Фото: reuters.com

"Сьогодні ми зустрічалися з Волкером (Курт Волкер, представник США з питань України — ред.) для обговорення переговорів стосовно України. І зійшлися на думці, що обрання президента Зеленського створює нову можливість для просування миру на Донбасі — ключовий крок до поліпшення відносин між США і Росією", — зазначив радник президента США з питань безпеки Джон Болтон у Twitter.

 

Нагадаємо, що напередодні Путін заявив, що Росія неминуче відновить відносини, з Україною, бо не може такого бути між частинами одного і того ж народу або між двома братніми народами, як би не складалися наші відносини з елітами.

Читайте також: Україна зробить добровільний внесок в ОАД, щоб отримати міжнародну підтримку

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 06 2019 08:48
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Страх політики і політика страху

Страх політики і політика страху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.