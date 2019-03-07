Українцям Донбасу з російськими паспортами закриють в'їзд у Канаду
"Канада також здійснює конкретні дії проти тривалої російської агресії в Україні та засуджує рішення Росії видавати російські паспорти українським громадянам на Донбасі", - йдеться у заяві МЗС Канади, оприлюдненій з нагоди відкриття конференції з підтримки реформ в Україні, повідомляють в "Європейська правда".
"Канада вживе заходів, щоб гарантувати, що ці паспорти не можуть бути використані для поїздок в Канаду", - стверджується у заяві.
Нагадаємо, раніше була інформація про те, що президент України Володимир Зеленський відбув до Канади, де перебуватиме з візитом із 1 до 3 липня, повідомляє офіс голови держави.
Президент братиме участь у міжнародній конференції із підтримки реформ в Україні, що проходитиме у найбільшому місті Канади, столиці провінції Онтаріо – Торонто.
Наприкінці травня надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук повідомив , що президента України Володимира Зеленського запросили до Канади 2 липня. Тоді Ващук казав, що Зеленського хочуть бачити на конференції з підтримки реформ в Україні.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на посаді президента вже побував з офіційними візитами у Брюсселі, Парижі та Берліні.
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