Росія заплатила річний внесок у 33 млн євро до Ради Європи
"Факт виплати Росією внеску відповідає тому, що раніше обіцяв зробити російський уряд", - пояснив Гольтген, додавши, що це виплата на весь рік. Також він уточнив, що до бюджету організації надійшло близько 33 млн євро, німецька газета Die Zeit.
Гольтген висловив упевненість, що Росія заплатить внески і за 2017-2018 роки - це ще близько 55 млн євро плюс відсотки".
Парубій відкликав запрошення ПАРЄ для спостереження на дострокових виборах у Раду
Нагадаємо, 26 червня Парламентська асамблея Ради Європи підтвердила повноваження Російської делегації Федерації без обмежень, незважаючи на порушення принципів РЄ.
У відповідь на це делегації Польщі, України, Литви, Латвії, Естонії, Словаччини та Грузії покинули сесійну залу і зараз готують спільну резолюцію з цього питання. Вчора стало відомо, що представники Швеції в ПАРЄ приєдналися до заяви семи країн про спільні дії на знак протесту проти повернення Росії.
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