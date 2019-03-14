Громадянина Вірменії підозрюють у нападі на співробітника Адміністрації Президента

"13 березня приблизно о 23 годині 50 хвилин, перебуваючи на вул. Багговутівській у Києві, підозрюваний разом із ще одним зловмисником, особа якого на даний час встановлюється, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння помітили раніше незнайомого їм чоловіка та вирішили вчинити на нього напад з метою заволодіння його особистим майном"

Слідчі поліції оголосили підозру 25-річному громадянину Республіки Вірменія у вчиненні розбійного нападу на працівника Адміністрації Президента Олександра Бухтатого.

Про це зазначає Київська прокуратура на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Укрінформ".

Досудове слідство встановило, що "13 березня приблизно о 23 годині 50 хвилин, перебуваючи на вул. Багговутівській у Києві, підозрюваний разом із ще одним зловмисником, особа якого на даний час встановлюється, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння помітили раніше незнайомого їм чоловіка та вирішили вчинити на нього напад з метою заволодіння його особистим майном", - повідомили у прокуратурі.

Зловмисники нанесли потерпілому не менше чотирьох ударів в область голови, збили його на землю. Після цього забрали його мобільний телефон та банківську картку, і втекли з місця злочину, повідомили у прокуратурі.

На даний час одного із нападників затримано в порядку статті 208 КПК України та йому оголошено про підозру за ч. 2 ст. 187 КК України (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством небезпечним для життя особи, яка зазнала нападу). У підозрюваного вилучили речовий доказ - мобільний телефон потерпілого.

Наразі готується клопотання суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також вживаються заходи щодо встановлення особи другого нападника та його затримання.

Нагадаємо, що працівника Адміністрації Президента України Олександра Бухтатого знайшли мертвим вранці 14 березня у Шевченківському районі столиці. За попередніми даними смерть потерпілого настала внаслідок хронічної ішемічної хвороби серця. Але водночас у нього виявили перелом кісток носа. Остаточно причину смерті встановить судово-медична експертиза.