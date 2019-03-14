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Попередня причина смерті працівника АП Бухтатого - хвороба серця

У чоловіка також виявили перелом кісток носа
Попередня причина смерті співробітника Адміністрації Президента Олександра Бухтатого - хронічна ішемічна хвороба серця.
Попередня причина смерті працівника АП Бухтатого - хвороба серця Фото:Еспресо

"За результатами розтину, попередня причина смерті чоловіка - хронічна ішемічна хвороба серця. Крім того, у нього виявили перелом кісток носа. Характер і спосіб отримання цієї травми, а також остаточна причина смерті будуть відомі після проведення судово-медичної експертизи", -  повідомляють на сайті столичної поліції.

Зазначають, що під час огляду місця події та особистий речей загиблого з'ясувалося, що зник його мобільний телефон. Спираючись на ці дані, слідчі Шевченківського управління почали кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство) і за ч. 2 ст. 187 (розбій).

Правоохоронці також встановили двох чоловіків, яких зафіксували поряд із загиблим камери відеоспостереження, їх доправили в управління.

"У одного з них виявили мобільний телефон потерпілого, його затримали згідно зі статтею 208 КПК України. Тривають першочергові слідчі дії", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Шевченківському районі Києва виявили тіло співробітника Адміністрації президента Олександра Бухтатого.

 
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14 03 2019 16:13
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