Знайшли мертвим співробітника Адміністрації президента, - ОНОВЛЕНО
Цю інформацію підтвердив "Українській правді" речник Нацполіції Ярослав Тракало.
"Це дійсно співробітник Адміністрації президента. Вранці тіло виявили виявили перехожі в Шевченківському районі. Попередній огляд не виявив явних ознак насильницької смерті на тілі", – сказав він.
За словами речника Нацполіції, про попередню причину можна буде говорити після розтину.
"Після проведення судово-медичної експертизи буде визначена правова кваліфікація і відкрито кримінальне провадження", – додав Тракало.
Фото:Нацполіція
Фото:Нацполіція
Оновлення
"У нього вкрали телефон і банківську картку. На тілі немає явних ознак насильства. Лише кров з носа", - інформують правоохоронці.
За даними співрозмовника УП, правоохоронці вже затримали підозрюваних у скоєнні цього злочину.
Нагадаємо, що у Києві вбито головного свідка у справі "діамантових прокурорів" власника ювелірного заводу Сергія Кисельова. Екс-заступник генпрокурора Віталій Касько в коментарі УП розповів, що Кисельов є потерпілим у справі "діамантових прокурорів".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- "Кіборг" Кирило Недря: Досягти миру можна. Інше питання – чим доведеться пожертвувати"Армія – це плоть і кров від нашого суспільства. Якщо в суспільстві не все гаразд, звідки чекати ідеальних військових?"
- Сначала ты гоняешь Газпром в хвост и в гриву, а потом тебе не продлевают контракт