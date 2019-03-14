Знайшли мертвим співробітника Адміністрації президента, - ОНОВЛЕНО

"Вранці тіло виявили виявили перехожі в Шевченківському районі. Попередній огляд не виявив явних ознак насильницької смерті на тілі"

У Шевченківському районі Києва виявили тіло співробітника Адміністрації президента Олександра Бухтатого.

Цю інформацію підтвердив "Українській правді" речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"Це дійсно співробітник Адміністрації президента. Вранці тіло виявили виявили перехожі в Шевченківському районі. Попередній огляд не виявив явних ознак насильницької смерті на тілі", – сказав він.

За словами речника Нацполіції, про попередню причину можна буде говорити після розтину.

"Після проведення судово-медичної експертизи буде визначена правова кваліфікація і відкрито кримінальне провадження", – додав Тракало.



Фото:Нацполіція



Фото:Нацполіція

Оновлення

"У нього вкрали телефон і банківську картку. На тілі немає явних ознак насильства. Лише кров з носа", - інформують правоохоронці.

За даними співрозмовника УП, правоохоронці вже затримали підозрюваних у скоєнні цього злочину.

Нагадаємо, що у Києві вбито головного свідка у справі "діамантових прокурорів" власника ювелірного заводу Сергія Кисельова. Екс-заступник генпрокурора Віталій Касько в коментарі УП розповів, що Кисельов є потерпілим у справі "діамантових прокурорів".