Вбили головного свідка у справі "діамантових прокурорів"

Віталій Касько розповів, що Кисельов є потерпілим у справі "діамантових прокурорів"

У Києві вбито головного свідка у справі "діамантових прокурорів" власника ювелірного заводу Сергія Кисельова.

Про це повідомляє екс-заступник гепрокурора Давид Сакварелідзе, який займався розслідуванням справи, інформує "Українська правда".

"Убитий Кисельов, людина яка упізнала свої діаманти (колишній власник заводу ювелірних виробі) в гучній справі "діамантових прокурорів", - так він прокоментував новину про вбивство чоловіка в Києві 5 березня.

"Убитий Кисельов раніше розповідав, як з його заводу разом з діамантами, знайденими під час обшуку у заступника облпрокурора Київської області Корнійца, так само пропало кілька млн USD і десяток кг золота. У свідченнях називав прізвища тодішнього заступника генпрокурора і заступника міністра МВС. Так само розповів, що в обмін на те, щоб забути за вкрадені під час обшуку готівку й золото, справу по ньому закриють. Тоді так і сталося", - пише Сакварелідзе.

Екс-заступник генпрокурора Віталій Касько в коментарі УП розповів, що Кисельов є потерпілим у справі "діамантових прокурорів".

"У 2010 році в Кисельова правоохоронці провели обшуки і вилучили дорогоцінності. Згодом ці догороцінності "загубилися", – сказав Касько.

За його словами, Кисельов упізнав свої діаманти у прокурора Корнійця і з цього приводу давав свідчення до прокуратури.

Водночас Касько не зміг ні підтвердити, ні спростувати факт убивства бізнесмена. "Я знаю цю інформацію лише від журналістів, які мені говорили, що на місці знайдені його документи і номери автомобіля зареєстровані на Кисельова", – додав Касько.

У свою чергу джерело "Української правди" в МВС підтверджує, що вбитий в Дніпровському районі Києва чоловік - Кисельов.

Нагадаємо, що у Дніпровському районі Києва невідомий чоловік у формі, схожій на поліцейську, застрелив водія Mercedes.

Як повідомляв iPress.ua, заступник прокурора Київської області Корнієць та перший заступник начальника Головного слідчого управління ГПУ Шапакін були затримані 5 липня під час спецоперації СБУ та ГПУ.

За даними СБУ, в затриманих вилучено близько 500 тис. доларів та коштовності. Встановлено, що вони вступили в корупційну змову та отримали хабар у розмірі 3 млн 150 тис. грн. Під час обшуків у Шапакіна було вилучено 400 тис. доларів, а в Корнійця – значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів та автомат Калашникова. Обом затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

16 липня генпрокурор Віктор Шокін звільнив Шапакіна та Корнійця з органів прокуратури.

Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про арешт Шапакіна та Корнійця на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 3,2 млн грн. Шапакін вніс необхідну суму застави, його відпустили з СІЗО.

Згодом Апеляційний суд Києва збільшив заставу Шапакіну до 6,4 млн грн. Він його вніс і вийшов із СІЗО.

31 липня Корнієць вийшов із СІЗО після внесення застави в сумі 3,2 млн грн.

Колишній заступник прокурора Київської області Олександр Корнієць стверджує, що вилучені у нього діаманти були дрібними і дешевими.