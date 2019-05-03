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У Києві чоловік у формі поліції застрелив водія Mercedes

Потерпілий загинув на місці
У Дніпровському районі Києва невідомий чоловік у формі, схожій на поліцейську, застрелив водія Mercedes.
У Києві чоловік у формі поліції застрелив водія Mercedes Фото: "Киев оперативный"

"Щойно на вулиці Флоренції сталася стрілянина. Невідомий чоловік у формі, схожій на працівника поліції, вистрілив з вогнепальної зброї. Від отриманих поранень чоловік загинув у своєму автомобілі Mercedes. Почалися першочергові заходи для встановлення і затримання невідомого. Деталі події встановлюють", - повідомляє "Київ оперативний" у Facebook.

На місці працюють правоохоронці.

Нагадаємо, що у Черкасах застрелили місцевого бізнесмена, ним виявився директор декількох потужних аграрних підприємств.

 

 
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05 03 2019 13:16
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