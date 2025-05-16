Громадянину України висунули звинувачення у спробі підпалу майна британського прем'єра

Звинувачення стосуються трьох інцидентів, що сталися протягом чотирьох днів.

У Великій Британії затримали 21-річного громадянина України — йому закидають спробу підпалу двох будинків британського премʼєра Кіра Стармера та автівки.

Про це пишуть Sky News і ВВС із посиланням на поліцію Лондону.

Правоохоронці зазначають, що Роману Лавриновичу інкримінують три підпали з наміром заподіяти шкоду життю людей. Його затримали 13 травня, а 16 травня він має зʼявитися у Вестмінстерському магістратському суді.

Звинувачення стосуються трьох інцидентів, що сталися протягом чотирьох днів. За версією слідства, Лавринович підпалив автівку в Кентіш-Тауні на півночі Лондону, приватний будинок Стармера на тій же вулиці та ще один будинок, де Стармер жив до того, як став премʼєром, і який зараз здають в оренду. Ніхто не постраждав, але пошкоджені вхідні двері одного з будинків.

Сам Стармер напередодні заявив, що підпали обʼєктів, повʼязаних із ним, — це "напад на всіх нас, на демократію і цінності, які ми обстоюємо". Розслідування веде антитерористичний підрозділ лондонської поліції, адже напади повʼязані з публічною особою високого рівня.

Нагадаємо, 12 травня в столиці Британії сталася пожежа в будинку прем'єра країни Кіра Стармера. В поліції тоді розповіли, що в результаті інциденту обійшлося без постраждалих.

Йдеться про пожежу в будинку в Кентіш-Тауні (Лондон), де Стармер жив до того, як став прем'єр-міністром. Чиновник тоді переїхав на Даунінг-стріт, 10.

В поліції Лондона розповіли, що в результаті пожежі був пошкоджений під’їзд до помешкання. Відомо, що даний об'єкт нерухомості був зданий в оренду.

Зауважимо, що за чотири дні до цього, 8 травня, на тій же вулиці був підпалений автомобіль, також пов'язаний зі Стармером.

Крім того, 11 травня лондонські пожежники загасили невелику пожежу біля вхідних дверей будинку, переобладнаного під квартири, у сусідньому районі - Іслінгтон. За даними британських ЗМІ, Стармер жив там у 1990-х роках.