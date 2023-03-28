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ПОЛІТИКА

Гроссі анонсував візит в росію після поїздки на Запорізьку АЕС

28 березня 2023, 17:40
Гроссі анонсував візит в росію після поїздки на Запорізьку АЕС
Фото: Getty Images
Він зазначив, що вважає своїм обов'язком поновлення переговорів щодо збереження атомної електростанції у безпеці.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі планує відвідати росію.

Про це повідомляє Associated Press.

За словами Гроссі, він хоче відвідати росію вже найближчими днями після того, як зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і здійснить візит на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС.

Він зазначив, що вважає своїм обов'язком поновлення переговорів щодо збереження атомної електростанції у безпеці.

Гендиректор МАГАТЕ уточнив, що він продовжує обговорювати "різні сценарії, які можуть спричинити" створення захисної зони навколо станції.

"Ця пропозиція спрямована на запобігання ядерній аварії. Вона не спрямована на створення будь-якої ситуації, яка може мати військову перевагу або нестачу або легітимізацію ситуації", - додав він.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Гроссі знову відвідає Запорізьку АЕС.

війнаМАГАТЕЗАЕСГроссі

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