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ПОЛІТИКА

Гроссі: Наразі немає умов для застосування ядерної зброї

14 березня 2024, 13:43
Гроссі: Наразі немає умов для застосування ядерної зброї
Джерело: /twitter.com/rafaelmgrossi
У США вже також не залишили без уваги останні заяви президента країни-агресорки.

Попри погрози президента рф владіміра путіна зараз немає умов для застосування ядерної зброї. Таку заяву зробив очільник МАГАТЕ Рафаель Гросс.

Про це повідомляє BR24.

"Я не думаю, що ми бачимо умови для застосування ядерної зброї на даний момент, якщо ми маємо на увазі війну в Україні", – сказав Гроссі під час пресконференції в Токіо.

Минулого тижня Гроссі зустрівся з президентом рф владіміром путіним у Сочі, а основною темою була ситуації на Запорізькій атомній електростанції. російські ЗМІ після зустрічі заявили, що Гроссі назвав переговори напруженими, але додав, що зміг оцінити ситуацію навколо ЗАЕС. Спікер путіна Дмітрій Пєсков назвав зустріч "конструктивною".

Нагадаємо, путін попередив Захід, що росія технічно готова до ядерної війни, і якщо США введуть війська в Україну, це буде вважатися значною ескалацією війни. Таку заяву він зробив перед президентськими виборами в росії 17 березня телеканалу "Росія-1" і інформаційному агентству РІА, відповідаючи на запитання, чи дійсно країна готова до ядерної війни.

Президент владімір путін попередив Захід, що росія технічно готова до ядерної війни, і що якщо Сполучені Штати відправлять війська в Україну, це буде розцінено як значна ескалація війни.
війнаМАГАТЕГроссірф тероризмядерна загроза

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