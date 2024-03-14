Reuters: Скільки ядерної зброї має росія і хто її контролює?

За даними Федерації американських вчених, путін контролює близько 5580 ядерних боєголовок.

У середу президент владімір путін попередив Захід, що росія технічно готова до ядерної війни, і що якщо Сполучені Штати відправлять війська в Україну, це буде розцінено як значна ескалація війни.

Про це повідомляє Reuters.

За даними Федерації американських вчених (FAS), путін контролює близько 5580 ядерних боєголовок.

З них близько 1200 виведені з експлуатації, але в основному неушкоджені, а близько 4380 зберігаються для використання стратегічними ракетами великої дальності і тактичними ядерними силами меншої дальності.

Із накопичених боєголовок 1 710 стратегічних боєголовок розгорнуті: близько 870 на балістичних ракетах наземного базування, близько 640 на балістичних ракетах підводних човнів і, ймовірно, 200 на базах важких бомбардувальників, повідомляє FAS.

Такі цифри означають, що москва могла б знищити світ багато разів.

Під час холодної війни Радянський Союз мав пікову кількість ядерних боєголовок близько 40 тисяч, у той час як США — близько 30 тисяч.

Сполучені Штати заявили у своєму Огляді ядерної політики до 2022 року, що росія і Китай розширюють і модернізують свої ядерні сили, і що Вашингтон буде дотримуватися підходу, заснованого на контролі над озброєннями, щоб запобігти гонці озброєнь.

"Хоча ядерні заяви і погрозлива риторика росії викликають велике занепокоєння, російський ядерний арсенал і операції мало змінилися з часу наших оцінок 2023 року, окрім поточної модернізації", — йдеться в аналізі російських сил за 2024 рік, опублікованому FAS.

Водночас, Федерація наголошує, що у майбутньому кількість боєголовок, призначених для російських стратегічних сил, може збільшитися, оскільки ракети з однією боєголовкою замінюються ракетами, оснащеними кількома боєголовками.

російський президент є виключною особою, яка приймає рішення про використання російської ядерної зброї.

Так званий ядерний портфель, або "Чегет" (названий на честь гори Чегет у Кавказьких горах), постійно знаходиться при президентові. Вважається, що такі портфелі мають також міністр оборони росії, нині Сергій Шойгу, і начальник генерального штабу, нині Валерій Герасимов.

По суті, портфель є засобом зв'язку, який пов'язує президента з вищим військовим керівництвом, а потім — з ракетними військами через надсекретну електронну командно-контрольну мережу "Казбек". "Казбек" підтримує іншу систему, відому як "Кавказ".

Якби росія вважала, що їй загрожує стратегічна ядерна атака, президент через портфелі віддав би прямий наказ на запуск командуванню Генштабу і резервним командуванням, які володіють ядерними кодами. Такі накази швидко передаються різними системами зв'язку до підрозділів стратегічних ракетних військ, які потім відкривають вогонь по США і Європі.

Якщо ядерна атака буде підтверджена, путін може активувати так звану Dead Hand (дослівно — Мертву руку) або "Периметр" — систему останньої інстанції: по суті, судний день вирішуватимуть комп'ютери. Контрольна ракета віддасть наказ про завдання ядерних ударів з усього величезного арсеналу росії.