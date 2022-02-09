RSS
НОВИНИ

Гроссі: Цілісність Запорізької АЕС порушували кілька разів

Ольга
Матарикіна
Під час перебування на станції він чув звуки бойових дій дуже близько
Гроссі: Цілісність Запорізької АЕС порушували кілька разів Фото: REUTERS
Глава Міжнародного агентства з атомної енергії  (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що фізична цілісність окупованої Запорізької АЕС була порушена кілька разів.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
"Очевидно, що станція і фізична цілісність станції були порушені кілька разів... це те, що не може продовжуватися", сказав Гроссі.
 
При цьому він додав, що під час його перебування на АЕС звуки бойових дій лунали "незручно близько".
 
"Були моменти, коли вогонь був очевидним, важкі кулемети, артилерійські міномети, два-три рази (це було - ред.) справді дуже тривожно, я б сказав, для всіх нас", - зауважив глава МАГАЕ
 
Нагадаємо, ЗАЕС - найбільша атомна станція в Європі, з 4 березня 2022 року захоплена російськими військовими, відтоді на майданчику станції загарбники розміщують військову техніку та боєприпаси, обстрілюють прилеглу територію.
 
Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС 1 вереня 2022 року.
 
Раніше повідомлялося, що Гендиректор МАГАТЕ покинув ЗАЕС. На станціїї залишилося 5 представників Міжнародного агентства з атомної енергії.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 09 2022 13:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Том Купер, війна в Україні. Звіт за 1 вересня 2022 р. Сесія запитань і відповідей

Том Купер, війна в Україні. Звіт за 1 вересня 2022 р. Сесія запитань і відповідей

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.