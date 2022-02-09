НОВИНИПід час перебування на станції він чув звуки бойових дій дуже близькоПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гроссі: Цілісність Запорізької АЕС порушували кілька разів
Фото: REUTERS
Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що фізична цілісність окупованої Запорізької АЕС була порушена кілька разів.
Про це повідомляє Reuters.
"Очевидно, що станція і фізична цілісність станції були порушені кілька разів... це те, що не може продовжуватися", сказав Гроссі.
При цьому він додав, що під час його перебування на АЕС звуки бойових дій лунали "незручно близько".
"Були моменти, коли вогонь був очевидним, важкі кулемети, артилерійські міномети, два-три рази (це було - ред.) справді дуже тривожно, я б сказав, для всіх нас", - зауважив глава МАГАЕ
Нагадаємо, ЗАЕС - найбільша атомна станція в Європі, з 4 березня 2022 року захоплена російськими військовими, відтоді на майданчику станції загарбники розміщують військову техніку та боєприпаси, обстрілюють прилеглу територію.
Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС 1 вереня 2022 року.
Раніше повідомлялося, що Гендиректор МАГАТЕ покинув ЗАЕС. На станціїї залишилося 5 представників Міжнародного агентства з атомної енергії.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
02 09 2022 13:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Людина з нори": останній представник цього племені помер у Бразилії
- ВІДЕО NASA вперше за півстоліття запустить історичну місію на Місяць
- ФОТО Благодійна марка від Укрпошти "Пес Патрон" завтра вийде у випуск
- Найпотужніший телескоп зробив фото екзопланети
- За місяць з портів Одещини вивезли 1, 7 млн тонн агропродукції