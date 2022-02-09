Гроссі: Цілісність Запорізької АЕС порушували кілька разів

Під час перебування на станції він чув звуки бойових дій дуже близько

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що фізична цілісність окупованої Запорізької АЕС була порушена кілька разів.

"Очевидно, що станція і фізична цілісність станції були порушені кілька разів... це те, що не може продовжуватися", сказав Гроссі.

При цьому він додав, що під час його перебування на АЕС звуки бойових дій лунали "незручно близько".

"Були моменти, коли вогонь був очевидним, важкі кулемети, артилерійські міномети, два-три рази (це було - ред.) справді дуже тривожно, я б сказав, для всіх нас", - зауважив глава МАГАЕ

Нагадаємо, ЗАЕС - найбільша атомна станція в Європі, з 4 березня 2022 року захоплена російськими військовими, відтоді на майданчику станції загарбники розміщують військову техніку та боєприпаси, обстрілюють прилеглу територію.

Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС 1 вереня 2022 року.