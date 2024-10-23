Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Гротескний саміт путіна викрив удавання Заходу щодо ізоляції росії – The Telegraph

23 жовтня 2024, 13:49
Гротескний саміт путіна викрив удавання Заходу щодо ізоляції росії – The Telegraph
з вільних джерел
Запрошення Антоніу Гутерріша на казанську зустріч у кремлі свідчить про провал ООН.

Саміт БРІКС, який зараз проходить в росії має значення для балансу глобальних сил і майбутнього України, адже на захід прибули лідери десятків країн. 

Про це пише щоденна британська газета Telegraph.

"росія втратила десятки тисяч людей в Україні, але, як показує її кривава історія, вона має безмежну здатність до страждань. Не дивно, що українці розлючені тим, що Гутерріша запросили до Казані, адже вони бачать, до чого це все веде", - пише видання.

В ООН кажуть, що генеральний секретар послідовно критикував дії рф. 

Адже він заявляв, що агресія росії в Україні створює "небезпечний прецедент" для світу. 

Проте в такому випадку незроззуміло, навіщо їхати на саміт путіна. 

Журналісти вважають, що Гутерріш та ООН також "зайняли морально амбівалентну позицію щодо близькосхідного конфлікту" та назвали її благодійною.

При цьому путін виставляє себе представником постколоніалізму, хоча сам саміт проводить у стародавньому Казанському ханстві, анексованому росіянами.

"Більше того, чим ще є спроба окупації України, як не імперіалістичною авантюрою? Але такі тонкощі не помічають країни, які прагнуть подражнити Захід і показати, що його закони вже не діють так далеко, як колись", - пише видання.

Крім того, в разі перемоги на виборах президента США Дональда Трампа він матиме привід припинити підтримку Києва, мотивуючи це тим, що росія майже не постраждала від двох з половиною років західних санкцій і значних витрат союзників на допомогу Україні. 

Нагадаємо, що МЗС України відреагувало на приїзд генсека ООН до росії на саміт БРІКС.

 

БРІКСАнтоніу ГутеррішРосія

Останні матеріали

Як мільярдери-республіканці навчилися знову любити Трампа.
Політика
Як мільярдери-республіканці навчилися знову любити Трампа. "Вони хочуть розв’язати свої проблеми" – New Yorker
Переклад iPress – 23 жовтня 2024, 15:37
План перемоги Зеленського: хто наважиться, той переможе. Затягнути і перемолоти – Ендрю Таннер
Політика
План перемоги Зеленського: хто наважиться, той переможе. Затягнути і перемолоти – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 23 жовтня 2024, 05:42
Робітники та безробітні
Політика
Робітники та безробітні "автомобільного штату" Мічиган голосуватимуть за Трампа. Незалежні виборці у Пенсильванії також – репортажі Бруно Масаєша та Едварда Лукаса
Переклад iPress – 22 жовтня 2024, 14:30
Україна повинна переломити ситуацію, перш ніж зможе вести переговори. Для важелів впливу потрібен стабільний фронт на Донбасі та гарантії безпеки Заходу – Джек Вотлінг
Політика
Україна повинна переломити ситуацію, перш ніж зможе вести переговори. Для важелів впливу потрібен стабільний фронт на Донбасі та гарантії безпеки Заходу – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 22 жовтня 2024, 12:13
Українці стабілізували фронт у Курській області. Проте на інших напрямках росіяни мікропросуваються – Дональд Гілл
Політика
Українці стабілізували фронт у Курській області. Проте на інших напрямках росіяни мікропросуваються – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 жовтня 2024, 00:26
Політика
"Вибуховий серіал". Як американський телепродюсер за російські гроші знімав антиукраїнські відеоролики для правих інфлюенсерів – Associated Press
Переклад iPress – 21 жовтня 2024, 16:44
Консенсусу нема. Західні лідери всіма силами будуть применшувати загрозу використання росією північнокорейських військ – Філліпс О'Брайен
Політика
Консенсусу нема. Західні лідери всіма силами будуть применшувати загрозу використання росією північнокорейських військ – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 жовтня 2024, 12:10
Заяви про ядерну зброю – це дитячі фантазії. Буряти замість корейців – Том Купер
Заяви про ядерну зброю – це дитячі фантазії. Буряти замість корейців – Том Купер
Переклад iPress – 20 жовтня 2024, 22:28
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється