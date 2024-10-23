Запрошення Антоніу Гутерріша на казанську зустріч у кремлі свідчить про провал ООН.

Саміт БРІКС, який зараз проходить в росії має значення для балансу глобальних сил і майбутнього України, адже на захід прибули лідери десятків країн.

Про це пише щоденна британська газета Telegraph.

"росія втратила десятки тисяч людей в Україні, але, як показує її кривава історія, вона має безмежну здатність до страждань. Не дивно, що українці розлючені тим, що Гутерріша запросили до Казані, адже вони бачать, до чого це все веде", - пише видання.

В ООН кажуть, що генеральний секретар послідовно критикував дії рф.

Адже він заявляв, що агресія росії в Україні створює "небезпечний прецедент" для світу.

Проте в такому випадку незроззуміло, навіщо їхати на саміт путіна.

Журналісти вважають, що Гутерріш та ООН також "зайняли морально амбівалентну позицію щодо близькосхідного конфлікту" та назвали її благодійною.

При цьому путін виставляє себе представником постколоніалізму, хоча сам саміт проводить у стародавньому Казанському ханстві, анексованому росіянами.

"Більше того, чим ще є спроба окупації України, як не імперіалістичною авантюрою? Але такі тонкощі не помічають країни, які прагнуть подражнити Захід і показати, що його закони вже не діють так далеко, як колись", - пише видання.

Крім того, в разі перемоги на виборах президента США Дональда Трампа він матиме привід припинити підтримку Києва, мотивуючи це тим, що росія майже не постраждала від двох з половиною років західних санкцій і значних витрат союзників на допомогу Україні.

Нагадаємо, що МЗС України відреагувало на приїзд генсека ООН до росії на саміт БРІКС.