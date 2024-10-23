Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

МЗС України відреагувало на приїзд генсека ООН до росії на саміт БРІКС

23 жовтня 2024, 08:21
МЗС України відреагувало на приїзд генсека ООН до росії на саміт БРІКС
Фото: з вільних джерел
Глава ООН планує зустрітись із путін в останній день заходу.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув з неанонсованим візитом до російської Казані, де проходить  триденний саміт країн БРІКС. 

Про це повідомило МЗС України в соцмережі X (Twitter).

Радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі сказав, що через ізольованість росії на світовій арені путін "змушений вживати радикальних кроків, аби підтримати свою валюту та підтримувати власну воєнну економіку".

кремль очікує прибуття на саміт 22 лідерів. 

На інформацію про ймовірну участь у саміті генсека ООН раніше відреагувало МЗС України:

"Генсек ООН відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру у Швейцарії. Він, однак, прийняв запрошення до Казані від воєнного злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Це тільки шкодить репутації ООН". 

На початку року Ізраїль вимагав відсторонити генсека ООН.

 

РосіяАнтоніу ГутеррішБРІКСгенсека ООН

Останні матеріали

План перемоги Зеленського: хто наважиться, той переможе. Затягнути і перемолоти – Ендрю Таннер
Політика
План перемоги Зеленського: хто наважиться, той переможе. Затягнути і перемолоти – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 23 жовтня 2024, 05:42
Робітники та безробітні
Політика
Робітники та безробітні "автомобільного штату" Мічиган голосуватимуть за Трампа. Незалежні виборці у Пенсильванії також – репортажі Бруно Масаєша та Едварда Лукаса
Переклад iPress – 22 жовтня 2024, 14:30
Україна повинна переломити ситуацію, перш ніж зможе вести переговори. Для важелів впливу потрібен стабільний фронт на Донбасі та гарантії безпеки Заходу – Джек Вотлінг
Політика
Україна повинна переломити ситуацію, перш ніж зможе вести переговори. Для важелів впливу потрібен стабільний фронт на Донбасі та гарантії безпеки Заходу – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 22 жовтня 2024, 12:13
Українці стабілізували фронт у Курській області. Проте на інших напрямках росіяни мікропросуваються – Дональд Гілл
Політика
Українці стабілізували фронт у Курській області. Проте на інших напрямках росіяни мікропросуваються – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 жовтня 2024, 00:26
Політика
"Вибуховий серіал". Як американський телепродюсер за російські гроші знімав антиукраїнські відеоролики для правих інфлюенсерів – Associated Press
Переклад iPress – 21 жовтня 2024, 16:44
Консенсусу нема. Західні лідери всіма силами будуть применшувати загрозу використання росією північнокорейських військ – Філліпс О'Брайен
Політика
Консенсусу нема. Західні лідери всіма силами будуть применшувати загрозу використання росією північнокорейських військ – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 жовтня 2024, 12:10
Заяви про ядерну зброю – це дитячі фантазії. Буряти замість корейців – Том Купер
Заяви про ядерну зброю – це дитячі фантазії. Буряти замість корейців – Том Купер
Переклад iPress – 20 жовтня 2024, 22:28
Бакинський таємний зв'язок. росіяни намагаються відновити
Політика
Бакинський таємний зв'язок. росіяни намагаються відновити "Петербурзький діалог" з німцями – Die ZEIT
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 16:16
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється