МЗС України відреагувало на приїзд генсека ООН до росії на саміт БРІКС

Глава ООН планує зустрітись із путін в останній день заходу.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув з неанонсованим візитом до російської Казані, де проходить триденний саміт країн БРІКС.

Про це повідомило МЗС України в соцмережі X (Twitter).

Радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі сказав, що через ізольованість росії на світовій арені путін "змушений вживати радикальних кроків, аби підтримати свою валюту та підтримувати власну воєнну економіку".

кремль очікує прибуття на саміт 22 лідерів.

На інформацію про ймовірну участь у саміті генсека ООН раніше відреагувало МЗС України:

"Генсек ООН відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру у Швейцарії. Він, однак, прийняв запрошення до Казані від воєнного злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Це тільки шкодить репутації ООН".

На початку року Ізраїль вимагав відсторонити генсека ООН.