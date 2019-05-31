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Гройсман – про співпрацю з МВФ: Вибори нас призупинили

"Сьогодні ми не зможемо подолати виклики, які стоять перед нами, не користуючись підтримкою міжнародних партнерів"
Завдання Кабміну й особисто прем’єр-міністра – підтримати стабільність та економічне зростання попри виборчий період і зумовлену цим вимушену паузу в діалозі з міжнародними партнерами.
Гройсман – про співпрацю з МВФ: Вибори нас призупинили Фото: liga.net

"У людей сьогодні є надія, люди в очікуванні позитивних речей. Моє головне завдання – втримати країну, аби ми не зійшли з дороги економічного зростання, низької інфляції, планового обслуговування боргу. Я за все, що робить країну сильнішою. Тут я партнер. Якщо є інші сценарії – вони не для мене", - сказав Гройсман, повідомляє "Укрінформ"

Глава уряду також не виключив, що сценарії розвитку держави будуть закладені в подальшу програму співпраці з міжнародними партнерами, передусім, Міжнародним валютним фондом, місія якого працювала в Україні останні два тижні.

"Сьогодні ми не зможемо подолати виклики, які стоять перед нами, не користуючись підтримкою міжнародних партнерів. Подобається це комусь чи ні. І я хочу сказати, що МВФ готовий працювати з Україною. Думаю, у нас буде програма, доповнена серйозними питаннями. Програма, яку ми виконуємо зараз, – оптимальна й ефективна, але вибори нас призупинили. Проте ми в повній взаємодії", - зазначив Гройсман.

Нагадаємо, що Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час брифінгу 20 травня заявив, що йде у відставку.

Верховна Рада України не підтримала відставку прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

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31 05 2019 22:58
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