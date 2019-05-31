Гройсман – про співпрацю з МВФ: Вибори нас призупинили
"У людей сьогодні є надія, люди в очікуванні позитивних речей. Моє головне завдання – втримати країну, аби ми не зійшли з дороги економічного зростання, низької інфляції, планового обслуговування боргу. Я за все, що робить країну сильнішою. Тут я партнер. Якщо є інші сценарії – вони не для мене", - сказав Гройсман, повідомляє "Укрінформ"
Глава уряду також не виключив, що сценарії розвитку держави будуть закладені в подальшу програму співпраці з міжнародними партнерами, передусім, Міжнародним валютним фондом, місія якого працювала в Україні останні два тижні.
"Сьогодні ми не зможемо подолати виклики, які стоять перед нами, не користуючись підтримкою міжнародних партнерів. Подобається це комусь чи ні. І я хочу сказати, що МВФ готовий працювати з Україною. Думаю, у нас буде програма, доповнена серйозними питаннями. Програма, яку ми виконуємо зараз, – оптимальна й ефективна, але вибори нас призупинили. Проте ми в повній взаємодії", - зазначив Гройсман.
Нагадаємо, що Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час брифінгу 20 травня заявив, що йде у відставку.
Верховна Рада України не підтримала відставку прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- ВІДЕО Тереза Мей офіційно оголосила про відставку, - ВІДЕО
- Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент