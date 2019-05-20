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Гройсман подав у відставку, - ВІДЕО

Зеленський під час церемонії інавгурації, що відбудеться 20 травня звернувся до Кабінету міністрів із закликом піти у відставку
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час брифінгу 20 травня заявив, що йде у відставку.
Гройсман подав у відставку, - ВІДЕО Володимир Гройсман. Фото: Artyushenko / ZN.ua

Президент України Володимир Зеленський, закликавши уряд піти у відставку, взяв на себе всю відповідальність за майбутні виклики. Таку думку висловив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час брифінгу.

"Я думаю, що ви всі розумієте, що уряд складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України, а не перед новообраним президентом. Але разом з тим я прийняв для себе рішення подати у відставку одразу після проведення в середу чергового засідання уряду. Хочу також наголосити, що за три роки роботи нашого уряду мені абсолютно є не соромно за те, що нам вдалось зробити і наскільки адекватно ми реагували на ті виклики і кризи, які перед нами стояли", -  сказав Гройсман. 

Він розповів про проведені реформи, підвищення мінімальної зарплати, забезпечення фінансування українського війська та інші здобутки.

"Після того, як був обраний новий президент, я сказав про те, що усвідомлюю ті виклики і можливі загрози, які стоять у майбутньому. Я запропонував президенту і парламенту, щоб ми спільно сформували новий порядок денний і дуже швидко почали приймати рішення, щоб зробити Україну сильнішою", - сказав голова уряду.

"Президент обрав інший шлях. І я вважаю, що сьогодні своєю заявою він взяв на себе всю відповідальність перед тими майбутніми загрозами, які є на порядку денному", - додав Гройсман.

Він наголосив, що країна є для нього у пріоритеті та подякував всім за спільну роботу і висловив переконання, що у новому парламенті спільно з однодумцями сформує професійну команду, з якою спільно робитиме зміни в Україні.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський під час церемонії інавгурації 20 травня звернувся до Кабінету міністрів із закликом піти у відставку. Він зазначив, що в українському уряді повинні бути нові обличчя і нові "прозорі правила гри".

Крім того, Зеленський на церемонії інавгурації оголосив про розпуск Верховної ради.

Раніше Гройсман заявив, що планує залишатися на своїй посаді до парламентських виборів, які відбудуться в жовтні 2019 року. Гройсман нагадав, що президентські і парламентські вибори - це різні речі, ніяк між собою не пов'язані. Тоді прем'єр нагадав, що після того, як буде обраний наступний парламент, буде сформована нова коаліція і новий уряд.

Також 11 квітня, після першого туру президентських виборів Гройсман заявив, в разі перемоги Зеленського на виборах 2019 він не має наміру добровільно йти у відставку.

22 квітня Гройсман заявив про намір сформувати нову політичну силу для участі в парламентських виборах, які пройдуть восени.

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20 05 2019 17:40
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