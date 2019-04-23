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Гройсман анонсував нові зниження цін на газ

Гройсман дорікнув Нафтогазу, щонечесно використовує своє монопольне положенн
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що зниження "Нафтогазом України" ціни на газ на 300 гривень за тисячу кубів з травня є гарним початком для подальших знижень.
Гройсман анонсував нові зниження цін на газ Фото: facebook.com/pg/volodymyrgroysman

"Я радий, що вистачило здорового глузду ("Нафтогазу" - УП) для того, щоб зробити заяву, що з 1 травня ціна на газ буде опущена на 300 гривень за тисячу кубів. Це гарний початок для подальших знижень, відповідно до знижень цін, які відбуваються на міжнародних ринках", - заявив журналістам у вівторок на брифінгу у Київській області, повідомляє "Укрінформ".

Він дорікнув компанії, що вона нечесно використовує своє монопольне положення.

"Коли вони як монополісти починають використовувати своє ексклюзивне становище і крутити цим питанням, враховуючи лише свої комерційні інтереси, то це ненормально", - наголосив прем'єр.

Він додав, що більше гратись у "кота та мишей" ні з ким не збирається:

"Це другий раз, коли я поставив жорстку вимогу перед "Нафтогазом" (щодо зниження ціни на газ - ред). Третього разу не буде. Тому нехай працюють на країну і збільшують видобуток українського газу, хай шукають дешевший газ по всьому світу, щоб українці отримали його дешевшим", - зауважив Гройсман.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" спільно з представниками уряду розробила новий механізм визначення регульованої ціни, який дозволяє не тільки уникнути підвищення вартості газу для населення та теплової генерації з 1 травня 2019 року, але й зменшити її до рівня 8247 гривень за тисячу кубометрів (кінцева роздрібна ціна).

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23 04 2019 13:34
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