"Нафтогаз" погодив із урядом зменшення ціни на газ для населення
Такий підхід і такий рівень ціни були узгоджені сьогодні на нараді за участі Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана та голови правління Нафтогазу Андрія Коболєва. Про це повідомляє "Економічна правда".
Цей механізм передбачає наступний підхід до формування ціни: якщо ринкова ціна газу для промислових споживачів є нижчою за встановлену у постанові КМУ від 19.10.18 №867, ціна для населення відповідно знизиться. Якщо ж ринкова ціна газу для промисловості зросте понад визначений урядом рівень, то ціна для населення залишиться на цьому рівні.
Очікується, що зміни до діючих договорів на продаж газу між Нафтогазом та всіма контрагентами, які придбавають газ відповідно до вимог "Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу" будуть внесені протягом травня поточного року.
Раніше заявляли, що Росія продовжуватиме тиснути на Україну у питанні транзиту газу незалежно від результатів виборів.
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