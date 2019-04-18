Гройсман готовий працювати з будь-яким законно обраним президентом Прем'єр упевнений, що не слід поспішати з висновками про переможця виборчих перегонів

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив, що законно обраний президент працюватиме і з Кабміном, і з Верховною Радою. Точно так само ці органи будуть працювати з президентом.

Фото: facebook.com/pg/volodymyrgroysman

"21 числа українські громадяни оберуть того, кого вважатимуть за необхідне, і це відповідатиме їхнім бажанням. Тому законно обраний президент буде працювати і з парламентом, і з урядом, як і навпаки", - сказав Гройсман, відповідаючи на питання, чи готовий він працювати з Володимиром Зеленським у разі його перемоги на президентських виборах, інформує "Інтерфакс-Україна". Також прем'єр-міністр сказав, що поспішні висновки ухвалювати не варто і необхідно дочекатися результатів виборів. "Адже країна в нас одна, і всі гілки влади повинні працювати на успіх України", - додав він. Нагадаємо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про готовність до виборів у Верховну Раду, зокрема й дострокових.

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