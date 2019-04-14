Гройсман заявив про готовність до парламентських виборів
"Я до виборів готовий. Я розумію, що вибори пройдуть у 2019 році. Відбудуться вони на місяць раніше чи на місяць пізніше - не має значення", - повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє LB.ua.
Гройсман підтримав реформування виборчого законодавства для проведення виборів за відкритими списками.
"Я ніколи не приховував того, що я братиму участь у парламентській кампанії, оскільки вважаю, що ще дуже багато треба зробити, і для цього потрібна розумна більшість, розумна коаліція в українському парламенті", - зазначив прем'єр.
В ефірі він також підтримав ідею закріплення в Конституції децентралізації.
11 квітня прем'єр заявив, що не збирається у відставку до виборів Ради.
Нагадаємо, що л ідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявляє, що поважає вибір людей, збирати "майдан" не буде, і що робить ставку на парламентські вибори.
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