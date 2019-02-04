Ми втратили один шанс, але є інший, - Тимошенко
"Будь-яке підняття людей на будь-які протестні акції може стати плацдармом для країни-агресора, яка веде сьогодні проти України війну. Я поважаю голосування людей, я поважаю вибір, який зробили люди. Ми захищали і будемо захищати цей вибір", - сказала Тимошенко на прес-конференції 2 квітня, повідомляє "Українська правда".
Разом з тим вона подякувала своїм прихильникам і команді і зазначила, що в неї ще є шанс – на парламентських виборах.
"Я вам говорю, що наша боротьба за справедливу країну не завершена, і що шанс, який втрачений під час виборів президента у першому турі, це лише один втрачений шанс. У нас залишається ще одна можливість – це наступні парламентські вибори. Вони не можуть бути втрачені", - сказала Тимошенко.
Вона закликала всіх, хто голосував за неї та інших про європейських кандидатів "не скрадати рук, бо боротьба не завершена".
"Ми робимо ставку, що на парламентських виборах ми все ж таки зможемо довести нашу справу до логічного завершення. Ми зможемо досягти того результату, який ми ставили на президентській кампанії, але, на жаль, не змогли досягнути", - підсумувала Тимошенко.
Також, екс-прем'єр України Юлія Тимошенко звинуватила президента Петра Порошенка в фальсифікації виборів.
Нагадаємо, що 31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. За даними Національного екзит-полу, у другий тур виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.
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