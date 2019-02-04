Тимошенко: Порошенко обманом забрав голоси у мене
"Після Революції гідності, прийшов президент, його оточення, які не планували будувати демократичну, сильну країну, з рівною конкуренцією, з рівними правилами життя для всіх, і вони знову перетворили Україну в свою тіньову бізнес-корпорацію, де гроші зароблялися на всьому, зароблялися нечесно. Демократія в цьому їм заважала і заважає. Саме тому ці вибори були знову перетворені на фарс, і можу твердо сказати, що президентом Петром Порошенко, саме що стосується його результатів, я підкреслюю, вибори були сфальшовані. Вони були не просто сфальшовані, вони були спотворені", - заявила Тимошенко під час брифінгу у вівторок, 2 квітня.
Тимошенко перерахувала технології, що були застосовані президентом: реєстрація 39 кандидатів аби розпорошити голоси у першому турі, підкуп виборців за допомогою фінансів з бюджету та позабюджету, зокрема монетизація субсидій і одноразові виплати.
Вона також поскаржилася на реєстрацію однофамільця - Юрія Тимошенка - який забрав частину голосів. "Останнє, в день виборів, сотні дільниць, де була 100% явка виборців з високими результатами голосування за президента, також виявлені підтвердження, що з інших стопок, які віддали свої голоси за інших кандидатів просто перекладалися сотні бюлетенів які були пораховані за чинного президента", - додала екс-прем'єр.
Кандидат у Президенти Петро Порошенко, який нині посідає другу позицію за кількістю голосів на виборах, прокоментував нинішнє третє місце лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко: "Вона має з цим змиритися, звикнути".
Нагадаємо, що 31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. За даними Національного екзит-полу, у другий тур виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.
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