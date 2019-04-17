ПОЛІТИКА НОВИНИПрем'єр-міністр України Володимир Гройсман обговорив з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд підготовку до міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яка відбудеться в Канаді у липні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гройсман обговорив з главою МЗС Канади виборчу кампанію в Україні
"Обговорили перебіг виборчої кампанії, підготовку Третьої конференції з питань реформ, реалізацію положень Угоди про вільну торгівлю і санкційну політику проти агресора"
Володимир Гройсман. Фото: Volodymyr Groysman/facebook.com
"Провів телефонну розмову з главою МЗС Канади Христею Фріланд. Обговорили перебіг виборчої кампанії, підготовку Третьої конференції з питань реформ, реалізацію положень Угоди про вільну торгівлю і санкційну політику проти агресора", - пише Гройсман, повідомляє LB.ua.
В лютому повідомлялося, що Канада стурбована тим, щоб президентські вибори в Україні пройшли прозоро, і надасть 25 млн доларів для гарантування безпеки від спроб зовнішнього втручання.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про готовність до виборів у Верховну Раду, зокрема й дострокових.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
17 04 2019 20:49 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Племінника Ківалова рекомендували до Верховного суду. Попри розслідування ДБР
- ВІДЕО У мережі опублікували нове відео із Зеленським, вантажівкою та кокаїном
- ФОТО Вибори-2019: Як голосували кандидати, - ФОТОРЕПОРТАЖ