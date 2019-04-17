Гройсман обговорив з главою МЗС Канади виборчу кампанію в Україні "Обговорили перебіг виборчої кампанії, підготовку Третьої конференції з питань реформ, реалізацію положень Угоди про вільну торгівлю і санкційну політику проти агресора"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман обговорив з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд підготовку до міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яка відбудеться в Канаді у липні.

Володимир Гройсман. Фото: Volodymyr Groysman/facebook.com

"Провів телефонну розмову з главою МЗС Канади Христею Фріланд. Обговорили перебіг виборчої кампанії, підготовку Третьої конференції з питань реформ, реалізацію положень Угоди про вільну торгівлю і санкційну політику проти агресора", - пише Гройсман, повідомляє LB.ua. В лютому повідомлялося, що Канада стурбована тим, щоб президентські вибори в Україні пройшли прозоро, і надасть 25 млн доларів для гарантування безпеки від спроб зовнішнього втручання. Нагадаємо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про готовність до виборів у Верховну Раду, зокрема й дострокових.

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